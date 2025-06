U VRTLOGU BORBE MISLI, OSEĆANJA I IDEJA: Kapitalna knjiga "Crteži i kaligrafija F. M. Dostojevskog" iz pera Konstantina Baršta

RASKOŠNA u svakom pogledu - po duši, sadržaju i opremi, nesvakidašnja knjiga "Crteži i kaligrafija F. M. Dostojevskog", iz pera Konstantina Baršta, uvodi čitaoce u do sada nepoznati svet i stvaralački proces jednog od najvećih svetskih pisaca.

Foto Vikipedija

Pred nama su desetine svezaka ispunjenih njegovim zapisima, crtežima i kaligrafijom, i to u izvornoj reprodukciji.

Izdavač je "Službeni glasnik", a Vesna Smiljanić Rangelov dobila je uglednu Nagradu "Miloš N. Đurić" za najbolji prevod. Knjiga nudi nov pristup piščevim beležnicama kao jedinstvenom dokumentu njegovog stvaralačkog života. Zapisi i crteži stvarani rukom Dostojevskog predstavljaju izuzetno intelektualno i estetsko zadovoljstvo, a pomoću Barštovih analitičkih razjašnjenja postaje moguće razumeti svojstva tog neobičnog sveta koji se sastoji od ličnosti i reči i koje je pisac stvarao u minutima stvaralačkog promišljanja.

- Pratiti kretanje misli Dostojevskog još od prvih sećanja i skica, njegove "planove" - uzbudljiva je radnja, kao da se nalazimo za istim stolom sa Dostojevskim dok stvara svoja dela. Imamo mogućnost da proniknemo u mehanizam njegovog stvaralačkog procesa, zavirimo u svet očima samog pisca na novoj ravni, da se priključimo njegovoj generalnoj misli, u dinamici njenog nastanka. Tako ćemo se obreti u središtu stvaralačkog sveta Dostojevskog, a kroz njega nas vodi putovođa koji poznaje sve osobenosti krajolika - ističe u predgovoru Stefano Aloe.

Prema svedočenjima njegovih savremenika, veliki književni velikan nije mario za svoje rukopise pa ih je i uništavao. Srećom, to se ne odnosi na sveske, piščeve "dnevnike stvaranja", pa se tako oko 5.500 stranica njegovog rukopisnog fonda čuva u arhivima u Moskvi i Peterburgu. Uporedno proučavanje beleški i crteža iz različitih faza umetničke zamisli dovodi do zaključka - da što je njegov rad na nekom delu bio u ranijoj fazi, to je Dostojevski u svojim rukopisima češće crtao, napominje autor knjige. I samo zato što je pisac pažljivo čuvao originalne zabeleške uz sva pisana i nedovršena dela do nas su došli mnogobrojni crteži koje je napravio u procesu razmišljanja o radnji čuvenih romana "Zločin i kazna", "Idiot", "Zli dusi", "Mladić" i "Braća Karamazovi".

- Ovi rukopisi sadrže više od hiljadu "kaligrafskih beleški, nekoliko stotina arhitektonskih i gotičkih" skica i 150 crteža muških, ženskih i dečjih lica. U stvaralaštvu Dostojevskog nema romana a da njihovo nastajanje nije prošlo bez slika.

Koliko je grafika za njega bila važna dokazuje i to što je u različitim periodima stvaralaštva menjao, i to vrlo oštro, način formiranja zabeleški. Stvaralački rukopis za svako delo pisca i za svaki period ima zasebno lice. Tako se rukopisni materijal za "Zločin i kaznu" razlikuje ne samo po sadržaju, već i po spoljašnjem izgledu od građe "Idiota", "Zlih duhova" ili "Braće Karamazova" - ističe Baršt.

Jedan od prvih crteža koji je Dostojevski uradio u pripremi za pisanje "Zločina i kazne" je lik čoveka okrugla lica sa malim brkovima i ćelavom glavom. Pisac je ovde, prema analizi autora knjige, prikazao lice čoveka kome roman i duguje glavnu temu - Petra Velikog, za čije se ličnost i delo pisac čitavog života interesovao. Završavajući "Mladića" Dostojevski je nacrtao V. G. Bjelinskog, čuvenog kritičara, koji je bio treći i glavni čitalac romana "Bedni ljudi". U beležnici za roman "Zločin i kazna" nalazi se grafička kompozicija sa pet portreta koja predstavlja odraz razmišljanja Dostojevskog o njegovom književnom bratu Turgenjevu sa kojim se i razilazio. Među crtežima pažnju privlači i portret Servantesa, koga je često pominjao u publicističkim člancima i pismima i nije mogao da ne primeti upadljivu podudarnost u biografiji sopstvene sudbine i životnom putu španskog pisca. Obojica su poticala iz starih, ali osiromašenih plemićkih porodica, postali vojnici pukim slučajem i preživeli velike životne potrese u ropstvu, odnosno u Sibiru.

Nacrtao je Dostojevski i Voltera, koga je smatrao simbolom nepomirljive borbe protiv religijskog mračnjaštva i državnih ideologija. Odužio se i Šekspiru koji je za njega, uz

Autoportret MEĐU beleškama koje je vodio od 1872. do 1875. nalazi se puno portreta, od kojih posebnu pažnju privlači autoportret sa karakterističnim crtama piščevog izgleda. Crtež je načinjen lakim pokretom ruke, po svemu sudeći vrlo hitro, precizno su uhvaćene crte lica, što je posebno interesantno jer Dostojevski nije voleo da ga slikaju ili fotografišu, a još manje je voleo ogledala.

Puškina i Šilera bio ideal, oličenje "svetog, velikog i čistog". Na stranicama beleški nalaze se i portreti Žermen de Stal, francuske spisateljice koju je smatrao jednom od svojih književnih učitelja, kao i crteži za sećanja koja se tiču piščevog starijeg brata Mihaila Mihailoviča Dostojevskog, pisca, novinara, izdavača, posle čije je rane smrti preuzeo časopis "Epoha".

- Crteži koje je pisac stvarao u procesu svog umetničkog rada, nipošto ne predstavljaju "sporednu građu" njegovog stvaralaštva, već najvažniju putanju za razvijanje željene umetničke forme. Posmatrajući ove portrete, gledajući prepletene "gotičke" kompozicije, čitajući strogu i izbrušenu "kaligrafiju", osećamo intenzitet borbe misli, osećanja i ideja, borbe u kojoj se odvijao proces razmišljanja sa perom u ruci, pa se potom prelivao na stranice romana. Otvaranje pred nama sveta slika Dostojevskog, koje je njegova ruka zabeležila, pomoći će nam da bolje razumemo njegovo stvaralaštvo, dublje usvojimo one univerzalne ljudske vrednosti koje je pisac učvršćivao u svojim delima.

Desetlećima udaljen od nas, klasik ruske i svetske književnosti, postaje nam bliži, a to približavanje umetniku i misliocu i njegovim delima pomaže nam da bolje razumemo sami sebe - zaključuje Konstantin Baršt.