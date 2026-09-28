Hapšenja i istraga

TUŽILAŠTVO U VRANJU: Žena udarila vozača saniteta

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

28. 09. 2026. u 12:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, Novostima je potvrđeno da je dana 26.9.2026. godine lekar Hitne pomoći u Vranju, prijavio da je NN žensko lice udarilo vozača saniteta.

ТУЖИЛАШТВО У ВРАЊУ: Жена ударила возача санитета

Foto: J.S.

Tužilaštvo je naložilo da se  da izuzmu video zapisi sa obližnjih kamera, da se prikupe potrebna obaveštenja od prisutnih i oštećenog, a nakon toga da se obavi naknadna konsultacija sa tužilaštvom.

Zbog hitnosti transporta pacijenta policija nije mogla da uzme izjavu oštećenog.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 2

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu