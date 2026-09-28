DVE OSOBE TEŠKO, A DEVET LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okurugu za vikend dogodile su se 23 saobraćajne nesreće
NA području Južnobačkog okruga, minulog vikenda, odnosno od 25. do 27. septembra, dogodile su se 23 saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe zadobile teške, a devet lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a sedam lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 729 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 143 vozača i sedam vozila, a zadržano je 15 vozača, deset zbog vožnje pod dejstvom alkohola i pet zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Novom Sadu, Bečeju i Bačkoj Palanci vozili automobile, a u Bačkom Petrovcu i Novom Sadu bicikle, u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KRŠ I LOM KOD TERAZIJSKOG TUNELA: Motocikl i džip napravili karambol (FOTO)
27. 09. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)