DVE OSOBE TEŠKO, A DEVET LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okurugu za vikend dogodile su se 23 saobraćajne nesreće

NA području Južnobačkog okruga, minulog vikenda, odnosno od 25. do 27. septembra, dogodile su se 23 saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe zadobile teške, a devet lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a sedam lakše povređeno.

FOTO:Lj.P.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 729 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 143 vozača i sedam vozila, a zadržano je 15 vozača, deset zbog vožnje pod dejstvom alkohola i pet zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Novom Sadu, Bečeju i Bačkoj Palanci vozili automobile, a u Bačkom Petrovcu i Novom Sadu bicikle, u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.