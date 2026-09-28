Hapšenja i istraga

NOVOSTI SAZNAJU: Napadnuta ekipa Hitne pomoći u Vranju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

28. 09. 2026. u 10:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ekipa Hitne medicinske pomoći u Vranju, napadnuta je i maltretiranje od strane pratioca pacijenta, kada je u subotu u večernjim satima trebalo da ga transportuje bolesnika iz ove ustanove u Univerzitetsko klinički centar u Nišu, saznaju Novosti.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Напaднута екипа Хитне помоћи у Врању

Foto: J.S.

U Policiji nam je rečeno da je rad na slučaju u toku. Kontaktirali smo nadležno tužilaštvo koje vodi istragu, a očekujemo i komentar iz Zdravstvenog centra. Ono što je najvažnije bolesna osoba je upprkos problemu i intervenciji policije transportovana u niški Klinički centar.

Nezadovoljna pratna pacijenta je iz okoline Bujanovca.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu