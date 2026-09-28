NOVOSTI SAZNAJU: Napadnuta ekipa Hitne pomoći u Vranju
Ekipa Hitne medicinske pomoći u Vranju, napadnuta je i maltretiranje od strane pratioca pacijenta, kada je u subotu u večernjim satima trebalo da ga transportuje bolesnika iz ove ustanove u Univerzitetsko klinički centar u Nišu, saznaju Novosti.
U Policiji nam je rečeno da je rad na slučaju u toku. Kontaktirali smo nadležno tužilaštvo koje vodi istragu, a očekujemo i komentar iz Zdravstvenog centra. Ono što je najvažnije bolesna osoba je upprkos problemu i intervenciji policije transportovana u niški Klinički centar.
Nezadovoljna pratna pacijenta je iz okoline Bujanovca.
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