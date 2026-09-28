OVO JE MLADIĆ KOJI JE PRIVEDEN ZBOG PUCNJAVE U KRAGUJEVCU! Oglasio se MUP: Napadač pucao u muškarca, pa pobegao

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i uhapsili V. D. (1998) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Foto: Novosti/MUP

On se sumnjiči da je jutros na raskrsnici ulica Prvog maja i Milovana Gušića hicem iz pištolja ranio četrdesetogodišnjeg muškarca, a potom pobegao.

Policija ga je ubrzo pronašla, kao i pištolj iz kojeg je, kako se sumnja, ispalio hitac.

Četrdesetogodišnji muškarac zadobio je teške telesne povrede i on je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu.

Policija, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kragujevcu, intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Pronađen je i automobil osumnjičenog.

(Blic.rs)