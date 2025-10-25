TRAGA SE ZA OPASNIM NAPADAČEM: Velika potera u Novom Sadu - Milanu zario nož u stomak, pa pobegao

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Staroj Pazovi, na otvaranju nove fabrike nemačke kompanije Milbauer za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije, da Srbiju očekuje ubrzan i veliki rast do 2030. godine i da su nam zato potrebne inovacije i kompanije sa najmodernijom tehnologijom kao što je Milbauer.