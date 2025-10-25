Zločin

TRAGA SE ZA OPASNIM NAPADAČEM: Velika potera u Novom Sadu - Milanu zario nož u stomak, pa pobegao

В.Н.

25. 10. 2025. u 09:57

STRAVIČNI pokušaj ubistva dogodio se u noći petak na subotu, oko 3 ujutru u naselju Kamenjar u Novom Sadu.

ТРАГА СЕ ЗА ОПАСНИМ НАПАДАЧЕМ: Велика потера у Новом Саду - Милану зарио нож у стомак, па побегао

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ispred čarde "Mačak", nakon svađe, NN osoba nožem je zadala ubod u stomak Milanu S. (27).

Napadač je pobegao u nepoznatom pravcu.

Povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC "Vojvodine".

Konstatovane su teške telesne povrede opasne po život.

Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju.

Za osumnjičenim se traga.

(Telegraf)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal