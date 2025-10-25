TRAGA SE ZA OPASNIM NAPADAČEM: Velika potera u Novom Sadu - Milanu zario nož u stomak, pa pobegao
STRAVIČNI pokušaj ubistva dogodio se u noći petak na subotu, oko 3 ujutru u naselju Kamenjar u Novom Sadu.
Ispred čarde "Mačak", nakon svađe, NN osoba nožem je zadala ubod u stomak Milanu S. (27).
Napadač je pobegao u nepoznatom pravcu.
Povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC "Vojvodine".
Konstatovane su teške telesne povrede opasne po život.
Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju.
Za osumnjičenim se traga.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŽIV IZGOREO U POŽARU: Muškarac stradao u svojoj kući u Nišu
25. 10. 2025. u 09:16
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, među njima četvoro dece
24. 10. 2025. u 08:07
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)