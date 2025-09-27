OVO JE MOTIV UŽASNOG ZLOČINA KOD DESPOTOVCA? Ćerka pronašla zaklane roditelje
POLICIJA u Jagodini intezivno radi na pronalasku Miše M. (39) zbog sumnje da je nožem zaklao dedu Momčila R. (79) i babu Živku R. (76), a potom njihovim automobilom pobegao.
Kako Informer nezvanično saznaje, tela zaklanih supružnika jutros je pronašla njihova mlađa ćerka, odnosno tetka osumnjičenog za dvostruko ubistvo.
- Ona ih je nesrećna zvala ali kako joj se nisu javljali došla je kod njih kući. Kada je došla, nije mogla da uđe u kuću, sumnjala je da nešto nije kako treba i zvala policiju. Kada su ušli zatekli su užas u kući - priča jedna od komšinica zaklanih supružnika i dodaje:
- Inače, Momčilo i Živka imaju dve ćerke majku M.M. koja radi, valjda negde u inostranstvu i ovu mlađu ćerku koja živi nekoliko kilometara odavde u susednom selu.
Prema rečima komšinice M.M. takođe nije živeo sa babom i dedom.
- On je bio u selu Duboka bavio se preprodajom stoke. Nešto se priča da mu je deda dao jednog ovna da mu plati ali to nije uradio. Da li je to razlog njihove svađe ko će ga znati... - priča komšinica u potpunom šoku.
Kako nam je objasnila M.M. je navodno pre jezivog zločina, najverovatnije juče svojim kamionom došao kod dede i babe.
- Kamion je ostavio u dvorištu a njih zaklane zaključao u kuću i njihovim automobilom pobegao. Celo jutro je policija tu - objašnjava komšinica.
