Hapšenja i istraga

Sestru maltretirao, tukao i pretio joj ubistvom: Pančevačko OJT podiglo optužnicu protiv muškarca (48)

Jelisaveta Ljutić

14. 04. 2026. u 14:25

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je tamošnjem sudu optužni predlog protiv M.P. (48) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo Zlostavljanje i mučenje.

Сестру мaлтретирао, тукao и претио јој убиством: Панчевачко ОЈТ подигло оптужницу против мушкарца (48)

Foto: Depositphotos/pryzmat

- Okrivljenom M.P. se stavlja na teret da je 12.marta,  u 18,30 časova, u Pančevu, brutalno fizički napao svoju sestru M.J. (50) - pojašnjavaju iz Tužilaštva. 
- To je uradio na taj način što joj je zadavao udarce u predelu glave i tela, davio je, obarao na pod i šutirao, usled čega je oštećena zadobila telesne povrede, nakon čega joj je uputio direktne i ozbiljne pretnje po život.
Tužilaštvo je predložilo da sud M.P. osudi na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest meseci i da mu izrekne meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom, kao i da se prema njemu produži pritvor do završetka glavnog pretresa, jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo.
 

