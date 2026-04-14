BiH izručila Srbiji Sanjina Štilića: Pred sudom sredinom maja

SANjIN Štilić, koji je optužen da je pucao i ubio Milana Šušu ispred njegove kuće u Zemunu 17.2.2024. godine, izručen je prošle sedmice iz BiH Srbiji.

Posle tog zločina Viši sud u Beogradu raspisao je za Štilićem međunarodnu poternicu i posle nepune dve godine skrivanja on je uhapšen 4.12.2025. godine u Sarajevu.

Dok je bio u bekstvu Štiliću je određen pritvor, a sada je Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ostavilo na snazi to rešenje i on je prebačen u Centralni zatvor. Pritvor mu je sada određen zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo.

Vrlo brzo posle ubistva Šuše policija je uhapsila Branka Savovića, koji se sa Štilićem tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Njemu je suđenje počelo u Višem sudu u Beogradu, a u istom postupku Štiliću se sudilo u odsustvu. Kada se u decembru saznalo da je prvookrivljeni uhapšen, zakazani pretresi su tri puta odlagani, jer se čekalo njegovo izručenje i on bi u sudnici trebao da se pojavi na suđenju sredinom maja.

Prema optužnici Štilić i Savović su pratili kretanje Šuše i tog dana su ga čekali da izađe iz kuće. Savović se tereti da je bio u autu i nadgledao, a Štilić je malo dalje čekao sa spremnim pištoljem. Kada je Šuša izašao i zatvorio kapiju, Savović je to javio Štiliću preko kriptovane aplikacije, koji je pritrčao i pucao u Šušu. Ispalio je u njega šest metaka. Nakon toga su pobegli.