Suđenja

BiH izručila Srbiji Sanjina Štilića: Pred sudom sredinom maja

Slađana Matić

14. 04. 2026. u 14:47

SANjIN Štilić, koji je optužen da je pucao i ubio Milana Šušu ispred njegove kuće u Zemunu 17.2.2024. godine, izručen je prošle sedmice iz BiH Srbiji.

Foto: Društvene mreže

Posle tog zločina Viši sud u Beogradu raspisao je za Štilićem međunarodnu poternicu i posle nepune dve godine skrivanja on je uhapšen 4.12.2025. godine u Sarajevu.

Dok je bio u bekstvu Štiliću je određen pritvor, a sada je Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ostavilo na snazi to rešenje i on je prebačen u Centralni zatvor. Pritvor mu je sada određen zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo.

Vrlo brzo posle ubistva Šuše policija je uhapsila Branka Savovića, koji se sa Štilićem tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Njemu je suđenje počelo u Višem sudu u Beogradu, a u istom postupku Štiliću se sudilo u odsustvu. Kada se u decembru saznalo da je prvookrivljeni uhapšen, zakazani pretresi su tri puta odlagani, jer se čekalo njegovo izručenje i on bi u sudnici trebao da se pojavi na suđenju sredinom maja. 

Prema optužnici Štilić i Savović su pratili kretanje Šuše i tog dana su ga čekali da izađe iz kuće. Savović se tereti da je bio u autu i nadgledao, a Štilić je malo dalje čekao sa spremnim pištoljem. Kada je Šuša izašao i zatvorio kapiju, Savović je to javio Štiliću preko kriptovane aplikacije, koji je pritrčao i pucao u Šušu. Ispalio je u njega šest metaka. Nakon toga su pobegli.

Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu
Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su Nenad Jerinić (31) i Đorđe Rakić (31) iz Valjeva osuđeni za teško ubistvo Dragana Vukovića (60) u saizvršilaštvu pre pet godina u Malom Mokrom Lugu na Zvezdari, ali je delimičnim usvajanjem žalbe Višeg tužilaštva preinačio kaznu Jeriniću i povećao mu sa 17 na 20 godina zatvora. Rakiću je potvrđena kazna od 15,6 godina zatvora.

14. 04. 2026. u 14:26

