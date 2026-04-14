BiH izručila Srbiji Sanjina Štilića: Pred sudom sredinom maja
SANjIN Štilić, koji je optužen da je pucao i ubio Milana Šušu ispred njegove kuće u Zemunu 17.2.2024. godine, izručen je prošle sedmice iz BiH Srbiji.
Posle tog zločina Viši sud u Beogradu raspisao je za Štilićem međunarodnu poternicu i posle nepune dve godine skrivanja on je uhapšen 4.12.2025. godine u Sarajevu.
Dok je bio u bekstvu Štiliću je određen pritvor, a sada je Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ostavilo na snazi to rešenje i on je prebačen u Centralni zatvor. Pritvor mu je sada određen zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo.
Vrlo brzo posle ubistva Šuše policija je uhapsila Branka Savovića, koji se sa Štilićem tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Njemu je suđenje počelo u Višem sudu u Beogradu, a u istom postupku Štiliću se sudilo u odsustvu. Kada se u decembru saznalo da je prvookrivljeni uhapšen, zakazani pretresi su tri puta odlagani, jer se čekalo njegovo izručenje i on bi u sudnici trebao da se pojavi na suđenju sredinom maja.
Prema optužnici Štilić i Savović su pratili kretanje Šuše i tog dana su ga čekali da izađe iz kuće. Savović se tereti da je bio u autu i nadgledao, a Štilić je malo dalje čekao sa spremnim pištoljem. Kada je Šuša izašao i zatvorio kapiju, Savović je to javio Štiliću preko kriptovane aplikacije, koji je pritrčao i pucao u Šušu. Ispalio je u njega šest metaka. Nakon toga su pobegli.
Automobil udario dečaka u Batajnici: Dečak prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj
14. 04. 2026. u 16:24
Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu
14. 04. 2026. u 14:26
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
