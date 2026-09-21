Hapšenja i istraga

UHAPŠEN MUŠKARAC (33) U BEOGRADU ZBOG SILOVANJA: Sumnja se da je napastvovao mladića (25)

Slađana Matić

21. 09. 2026. u 15:58

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POLICIJA je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila V. P. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo silovanje muškarca od 25 godina.

УХАПШЕН МУШКАРАЦ (33) У БЕОГРАДУ ЗБОГ СИЛОВАЊА: Сумња се да је напаствовао младића (25)

Foto: Depositphotos/pryzmat

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu.

 

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