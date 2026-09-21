OCA UBO NOŽEM U NEHATU: Izrečena prvostepena presuda Vladanu Dimitrijeviću
VIŠI sud u Beogradu osudio je danas prvostepeno Vladana Dimitrijevića na godinu i osam meseci zatvora zbog nanošenja ocu teških telesnih povreda opasnih po život iz nehata.
On je u njihovoj kući u Zaklopači 29. aprila 2025. godine rano ujutru kada se posvađao sa bratom uzeo nož, kojim je sekao pihtije da jede, pa su se otimali i onda je, kako je rekao ranije, slučajno ubo oca u stomak, koji im je tada prišao.
Dimitrijević je prvo bio optužen za pokušaj teškog ubistva oca, ali je posle odbijanja oca i brata da svedoče, tužilaštvo u julu ove godine promenilo optužnicu i optužilo ga za nasilje u porodici. Sud ga je prvostepeno osudio za teške telesne iz nehata.
Dimitrijeviću je danas ukinut pritvor u kojem se nalazio godinu i pet meseci, tako da mu je ostalo još tri meseca da izdrži kaznu, ukoliko ova presuda postane pravosnažna.
On je ranije već osuđivan za nasilje u porodici, ali je sud cenio da je prošlo duže vremena od tih osuda 2006. i 2008. godine.
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