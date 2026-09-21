Hapšenja i istraga

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV LUKE (26) ZA PRODAJU KOKAINA I HEROINA: U stanu na Voždovcu nađeno preko 10 kilograma droge

Slađana Matić

21. 09. 2026. u 16:02

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VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Luke T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. jula ove godine, neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 13 kilograma opojnih droga kokain i heroin.

ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ ЛУКЕ (26) ЗА ПРОДАЈУ КОКАИНА И ХЕРОИНА: У стану на Вождовцу нађено преко 10 килограма дроге

Credit: Alamys / Alamy / Profimedia

Tužilaštvo je predložilo Višem sudu da Luki T. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kako navode postoji opravdana sumnja da je on 21. jula u stanu na teritoriji Voždovca neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno 10.024,96 grama kokaina i 3.006,03 grama heroina.

 

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