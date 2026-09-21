PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV LUKE (26) ZA PRODAJU KOKAINA I HEROINA: U stanu na Voždovcu nađeno preko 10 kilograma droge
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Luke T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 21. jula ove godine, neovlašćeno radi prodaje držao ukupno 13 kilograma opojnih droga kokain i heroin.
Tužilaštvo je predložilo Višem sudu da Luki T. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kako navode postoji opravdana sumnja da je on 21. jula u stanu na teritoriji Voždovca neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno 10.024,96 grama kokaina i 3.006,03 grama heroina.
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