PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV LUKE (26) ZA PRODAJU KOKAINA I HEROINA: U stanu na Voždovcu nađeno preko 10 kilograma droge

DVOJICA Rusa navijača "Spartaka" iz Moskve, koji su izbodeni nožem u Beogradu nakon prijateljske utakmice njihovog fudbalskog kluba sa Crvenom zvezdom 25. marta 2017. godine Pavel Bodrov i Maksim Butrin i njihov prijatelj Sergej Baruljin svedočili su iz Moskve videolinkom na suđenju Ivu Bukljašu, optuženom za pokušaj njihovog ubistva u Višem sudu u Beogradu. Incident se dogodio uveče u ulici Kralja Milana kod Beograđanke.