SA KIM DOVEZLI KANABIS, PA UHAPŠENI: Primopredaja 40 kilograma narkotika u Obrenovcu

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su trojicu muškaraca K. S. (45), S. X. (42). i D. M. nakon izvršene primopredaje oko 40 kilograma kanabisa na teritoriji Obrenovca.

Foto: MUP

Oni se terete za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Postoje osnovi sumnje da su K. S. i S. X. opojnu drogu, koja se nalazila u jednoj torbi, prevezli sa područja Kosova i Metohije i predali je D. M. nakon čega su svi uhapšeni.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti privedeni na saslušanje Višem javnom tužilštvu u Beogradu - navedeno je u saopštenju VJT.

