Hapšenja i istraga

SA KIM DOVEZLI KANABIS, PA UHAPŠENI: Primopredaja 40 kilograma narkotika u Obrenovcu

Slađana Matić

21. 09. 2026. u 15:55

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PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su trojicu muškaraca K. S. (45), S. X. (42). i D. M. nakon izvršene primopredaje oko 40 kilograma kanabisa na teritoriji Obrenovca.

СА КИМ ДОВЕЗЛИ КАНАБИС, ПА УХАПШЕНИ: Примопредаја 40 килограма наркотика у Обреновцу

Foto: MUP

Oni se terete za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Postoje osnovi sumnje da su K. S. i S. X. opojnu drogu, koja se nalazila u jednoj torbi, prevezli sa područja Kosova i Metohije i predali je D. M. nakon čega su svi uhapšeni. 

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti privedeni na saslušanje Višem javnom tužilštvu u Beogradu - navedeno je u saopštenju VJT. 
 

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