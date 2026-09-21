SA KIM DOVEZLI KANABIS, PA UHAPŠENI: Primopredaja 40 kilograma narkotika u Obrenovcu
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su trojicu muškaraca K. S. (45), S. X. (42). i D. M. nakon izvršene primopredaje oko 40 kilograma kanabisa na teritoriji Obrenovca.
Oni se terete za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Postoje osnovi sumnje da su K. S. i S. X. opojnu drogu, koja se nalazila u jednoj torbi, prevezli sa područja Kosova i Metohije i predali je D. M. nakon čega su svi uhapšeni.
Određeno im je zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti privedeni na saslušanje Višem javnom tužilštvu u Beogradu - navedeno je u saopštenju VJT.
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