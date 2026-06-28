EKSPLOZIJA U NIŠU: Četiri osobe povređene

NA terenu su vatrogasci i ekipe Hitne pomoći.

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U požaru koji je izbio u stanu u Ulici Maksima Gorkog, u Nišu, povređene su četiri osobe, prenose mediji. Kako se nezvanično saznaje, uzrok požara je najverovatnije eksplozija plinske boce.

Na terenu su vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, a više informacija očekuje se nakon uviđaja.

(Alo/Snaga juga)