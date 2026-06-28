BUKTI POŽAR U ČAČKU: Vatra zahvatila zgradu stare mlekare, vatrogasci na terenu

U ZGRADI stare mlekare u širem centru Čačka, u Železničkoj koloniji, izbio je požar, a na licu mesta intervenišu pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Požar je zahvatio objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini železničke stanice i Gradskog parka.

Na terenu su dva vatrogasna kamiona i jedno vatrogasno terensko vozilo, dok policija obezbeđuje mesto događaja.

Iako se zgrada nalazi na jednoj od prometnijih raskrsnica u gradu, saobraćaj se za sada odvija bez zastoja.

Za sada nema informacija o uzroku požara, niti o eventualno povređenim osobama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina