Nesreće

BUKTI POŽAR U ČAČKU: Vatra zahvatila zgradu stare mlekare, vatrogasci na terenu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 19:16

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U ZGRADI stare mlekare u širem centru Čačka, u Železničkoj koloniji, izbio je požar, a na licu mesta intervenišu pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice.

БУКТИ ПОЖАР У ЧАЧКУ: Ватра захватила зграду старе млекаре, ватрогасци на терену

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Požar je zahvatio objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini železničke stanice i Gradskog parka.

Na terenu su dva vatrogasna kamiona i jedno vatrogasno terensko vozilo, dok policija obezbeđuje mesto događaja.

Iako se zgrada nalazi na jednoj od prometnijih raskrsnica u gradu, saobraćaj se za sada odvija bez zastoja.

Za sada nema informacija o uzroku požara, niti o eventualno povređenim osobama.

(Tanjug)

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