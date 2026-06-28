VOZAČ AUTOBUSA IZGUBIO KONTROLU NAD VOZILOM: Neprilagođena brzina uzrok saobraćajne nezgode kod Bačke Topole

DO SAOBRAĆAJNE nesreće je došlo u subotu, oko osam časova ujutru, na auto putu kod Bačke Topole, pošto je I.N. (47), vozač autobusa marke "Man Lion" lozničkih registarskih oznaka, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

On se iz pravca Novog Sada kretao ka graničnom prelazu Horgoš. Na 58. kilometru, usled brzine kretanja koja nije bila prilagođena trenutnom stanju puta i uslovima saobraćaja, vozilo je napustilo redovnu putanju i sletelo sa kolovoza u desnu stranu pravo u jarak.

Radi se o vozilu koje je obavljalo saobraćaj na vanrednoj liniji, na relaciji Loznica -Subotica, u kojem se, pored vozača, nalazilo još 17 putnika, koji su svi državljani Srbije.

Zbog prouzrokovanja ove teške saobraćajne nezgode, protiv vozača I. N. biće podneta krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Specijalističkim pregledima u Opštoj bolnici u Subotici, teške telesne povrede konstatovane su kod petoro putnika. Među njima je V. M. (54), koja je transportovana na Institut za ortopediju Banjica, u Beogradu.

Na bolničkom odeljenju hirurgije zadržane su putnice H. V. T. (53) i M. M. (37). Pored njih, teške povrede zadobile su i J. P. (65) i J. K. (53), koje su hospitalizovane na odeljenju ortopedije.

Lakše telesne povrede su konstatovane kod sedam lica - R. T. (77), B. S. (51), V. S. (40), A. K. (57), S. M. (57), E. S. H. (53) i Z. S. (50). Njima je ukazana adekvatna lekarska pomoć, nakon čega su otpušteni na dalje kućno lečenje. Radilo se o vozilu sa putnicima koji su svoje putovanje započeli u petak oko 16 časova i 30 minuta, na hrvatskom ostrvu Hvar.