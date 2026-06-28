Nesreće

LEKARI U SC KOŠUTNJAK SU MOGLI SAMO DA KONSTATUJU SMRT: ZSMS izrazio saučešće porodici i upozorio na pridržavanje pravila i mera bezbednosti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 06. 2026. u 19:22

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POVODOM tragičnog događaja koji se dogodio na bazenima u SC Košutnjak oglasio se i Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

ЛЕКАРИ У СЦ КОШУТЊАК СУ МОГЛИ САМО ДА КОНСТАТУЈУ СМРТ: ЗСМС изразио саучешће породици и упозорио на придржавање правила и мера безбедности

FOTO.Lj.P.

Saopštenje prenosimo u celosti: 

Ovim putem, sa velikim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko 13 časova došlo do nesrećnog slučaja u kojem je muškarac starosti oko 60 godina tragično nastradao na olimpijskom bazenu „Košutnjak“.

Angažovani spasioci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije koji su bili na dužnosti su brzom reakcijom izvukli NN lice iz bazena, nakon čega je dežurni lekar Zavoda započeo reanimaciju, koju je kasnije nastavila i ekipa hitne pomoći, međutim nesrećnom muškarcu nije bilo pomoći i ekipe su mogle samo da konstatuju smrt, nakon čega su pripadnici MUP-a preuzeli dalje radnje iz svoje nadležnosti.

Ovom prilikom izražavamo najdublje saušeće porodici i prijateljima preminulog.
Na bazenima „Košutnjak“, tokom radnog vremena, koje je svakog dana od 10 do 19 časova, dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta RS, kao i službeno lice MUP-a Čukarice.

Još jednom apelujemo na sve posetioce da se pridržavaju propisanih mera bezbednosti, kao i pravila ponašanja, posebno uzimajući u obzir visoke temperature, kada treba biti dodatno obazriv.

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