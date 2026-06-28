LEKARI U SC KOŠUTNJAK SU MOGLI SAMO DA KONSTATUJU SMRT: ZSMS izrazio saučešće porodici i upozorio na pridržavanje pravila i mera bezbednosti
POVODOM tragičnog događaja koji se dogodio na bazenima u SC Košutnjak oglasio se i Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
Saopštenje prenosimo u celosti:
Ovim putem, sa velikim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko 13 časova došlo do nesrećnog slučaja u kojem je muškarac starosti oko 60 godina tragično nastradao na olimpijskom bazenu „Košutnjak“.
Angažovani spasioci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije koji su bili na dužnosti su brzom reakcijom izvukli NN lice iz bazena, nakon čega je dežurni lekar Zavoda započeo reanimaciju, koju je kasnije nastavila i ekipa hitne pomoći, međutim nesrećnom muškarcu nije bilo pomoći i ekipe su mogle samo da konstatuju smrt, nakon čega su pripadnici MUP-a preuzeli dalje radnje iz svoje nadležnosti.
Ovom prilikom izražavamo najdublje saušeće porodici i prijateljima preminulog.
Na bazenima „Košutnjak“, tokom radnog vremena, koje je svakog dana od 10 do 19 časova, dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta RS, kao i službeno lice MUP-a Čukarice.
Još jednom apelujemo na sve posetioce da se pridržavaju propisanih mera bezbednosti, kao i pravila ponašanja, posebno uzimajući u obzir visoke temperature, kada treba biti dodatno obazriv.
Preporučujemo
MLADIĆ TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nesreća na Pančevačkom mostu
29. 06. 2026. u 07:37
EKSPLOZIJA U NIŠU: Četiri osobe povređene
28. 06. 2026. u 21:39
BUKTI POŽAR U ČAČKU: Vatra zahvatila zgradu stare mlekare, vatrogasci na terenu
28. 06. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)