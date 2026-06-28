Nesreće

GRAĐANIMA STIŽU SMS PORUKE, DOŠLO DO CURENJA AMONIJAKA U GUČI: "Zatvorite prozore i vrata na kućama, stavite mokru krpu na usta i nos" (FOTO)

В.Н.

28. 06. 2026. u 07:47

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Pedeset minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici br. 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova.

ГРАЂАНИМА СТИЖУ СМС ПОРУКЕ, ДОШЛО ДО ЦУРЕЊА АМОНИЈАКА У ГУЧИ: Затворите прозоре и врата на кућама, ставите мокру крпу на уста и нос (ФОТО)

Foto: Printskin

Prema nezvaničnim informacijama, curenje amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila je zaustavljeno, javio je RTS.

Građanima je u toku noći SMS porukom stiglo upozorenje MUP-a da je došlo do akcidenta u hladnjači u Guči, odnosno do curenja amonijaka i savetovano im je da prate obaveštenja nadležnih.

Foto: Printskin

 

Građanima u okolini hladnjače rečeno je da ostanu u domovima i da zatvore prozore ako osete specifičan oštar miris ovog gasa, da stave mokre krpe na nos i usta i zaštite disajne organe.

Nekoliko građana upućeno je na lekarski pregled.

Detaljna uputstva MUP kako da se ponašaju građani nakon curenja amonijaka u grupi pročitajte u odvojenom tekstu.

(Blic)

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