GRAĐANIMA STIŽU SMS PORUKE, DOŠLO DO CURENJA AMONIJAKA U GUČI: "Zatvorite prozore i vrata na kućama, stavite mokru krpu na usta i nos" (FOTO)
Pedeset minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici br. 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova.
Prema nezvaničnim informacijama, curenje amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila je zaustavljeno, javio je RTS.
Građanima je u toku noći SMS porukom stiglo upozorenje MUP-a da je došlo do akcidenta u hladnjači u Guči, odnosno do curenja amonijaka i savetovano im je da prate obaveštenja nadležnih.
Građanima u okolini hladnjače rečeno je da ostanu u domovima i da zatvore prozore ako osete specifičan oštar miris ovog gasa, da stave mokre krpe na nos i usta i zaštite disajne organe.
Nekoliko građana upućeno je na lekarski pregled.
Detaljna uputstva MUP kako da se ponašaju građani nakon curenja amonijaka u grupi pročitajte u odvojenom tekstu.
(Blic)
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