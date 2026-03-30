SNIMCI koje su objavili ruski državni mediji prikazuju lovac Su-35 dugog dometa za zauzimanje vazdušne nadmoći u novoj konfiguraciji kako poleće u noćnu misiju iznad južnog poprišta trenutnih linija fronta između ruskih i ukrajinskih snaga.

Oprema aviona uključuje dve teže i veće rakete, naime jednu raketu vazduh-vazduh dugog dometa R-37M postavljenu centralno između motora i jednu antiradarsku raketu H-31PM. Takođe nosi tri rakete vazduh-vazduh srednjeg dometa R-77-1 i tri rakete vazduh-vazduh kratkog dometa R-73/74, što je ukupno osam raketa. Avion dodatno integriše module za elektronsko ratovanje na vrhovima krila radi poboljšalja preživljavanja, na koje se ruske vazduhoplovne snage u velikoj meri oslanjaju kada se suočavaju sa protivnicima sa naprednim protivvazdušnim mogućnostima. Su-35 je jedan od najtežih tipova lovaca na svetu i ima posebno visok kapacitet nošenja oružja.

Što se tiče mogućih uloga Su-35 konfigurisanih sa novim naoružanjem od osam raketa, rusko Ministarstvo odbrane je primetilo da su letelice odgovorne za pokrivanje vojnih helikoptera koji napadaju ukrajinsko osoblje i privremene tačke raspoređivanja. Sa niskom cenom i obilnom količinom R-73/74 koje pružaju efikasnu odbranu od bespilotnih letelica, H-31 se u međuvremenu može koristiti za napade na radare i sisteme protivvazdušne odbrane ako se oni uključe, potencijalno odvraćajući ukrajinske snage od pokušaja da radarima nanišane i „zaključaju“ Su-35 ili avion koji prati. R-37M, u međuvremenu, pruža mogućnost angažovanja meta na većim daljinama do 350 kilometara i može biti posebno efikasan protiv helikoptera i aviona za podršku velike vrednosti zbog njihove male manevarske sposobnosti. R-77 izgleda najmanje verovatan za upotrebu, jer je preskup za gađanje dronova male vrednosti i previše ograničen u svom dometu da bi angažovao mete duboko iza linija fronta. Potencijalno bi se mogao koristiti za angažovanje lovaca ili jurišnih helikoptera u malo verovatnom slučaju da budu raspoređeni za operacije blizu linija fronta.





Su-35 je početkom 2020-ih počeo da integriše R-37, preveliki tip rakete razvijen za mnogo veći presretač MiG-31, koji kombinuje dugi domet, veliku bojevu glavu od 61 kilograma i veoma veliku brzinu od 6 Maha. Međutim, radar lovca je manje moćan od onog na MiG-31, što znači da mu je potrebna podrška od MiG-31, zemaljskih radara ili sistema AVAKS A-50U, da bi mogao da ispali raketu u punom dometu. Krajem jula je potvrđeno da su ruski Su-35 integrisali novu raketu vazduh-vazduh R-77M, revolucionišući njihove borbene sposobnosti van vidljivog dometa i premostivši jaz sa najnovijim raketama AIM-120D integrisanim na američke F-35. Procenjuje se da je R-77M mnogo skuplji od starijeg R-77-1 i nije viđen u širokoj upotrebi.



Su-35 je intenzivnije testiran u borbenim dejstvima vazduh-vazduh nego bilo koji drugi tip lovca iz perioda posle Hladnog rata, a izveštaji iz novembra 2025. godine ukazuju na to da su lovci primorali novoisporučene lovce F-16 i Miraž 2000 ukrajinskog vazduhoplovstva da dejstvuju isključivo na malim visinama i daleko iza linija fronta. Ukrajinski izvori su dosledno upozoravali da novi lovci F-16 i Miraž 2000, koje su isporučile evropske pristalice zemlje, nisu u potpunosti sposobni da se mere sa mogućnostima Su-35. Ruski odbrambeni sektor je značajno povećao obim proizvodnje Su-35 od 2025. godine, delom zbog neviđenih izvoznih uspeha koji su postignuti te godine. Isporuke u 2025. godini prijavljene su u decembru, početkom novembra, krajem septembra, sredinom avgusta, krajem juna, sredinom maja i krajem marta. Sposobnosti lovca „generacije 4+“ ipak sve više zaostaju za najsavremenijim tehnologijama, jer Kina i Sjedinjene Države približavaju svoje lovce pete generacije standardima „generacije 5+“ i spremne su da počnu sa operativnošću lovaca šeste generacije početkom i sredinom 2030-ih.

