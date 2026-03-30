PUCANO U VIŠE PRAVACA, PA POGOĐENA ŽENA U KAFIĆU: Podignuta optužnica za ubistvo i tuču u Višnjičkoj banji
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv šestorice muškaraca zbog postojanja opravdane sumnje da su 30. septembra 2025. godine u jednom kafiću u Višnjičkoj banji izvršili više teških i nasilnih krivičnih dela.
Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Strahinja M. se tereti za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, Stefan Ž. se tereti za krivična dela nasilničko ponašanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Lazar M, Dušan R, Darko L. i Nemanja N. za krivično delo nasilničko ponašanje.
Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenima Strahinji M. i Dušanu R. sudi u odsustvu, jer se od trenutka izvršenja krivičnog dela nalaze u bekstvu. Za ostale okrivljene tužilaštvo je predložilo sudu da im produži pritvor.
- Postoji opravdana sumnja da je Strahinja M. 30. septembra 2025. godine oko 14:25 časova u kafiću u Višnjičkoj banji pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišio života oštećenu Danku V. i doveo u opasnost živote više osoba i to oštećenih Lj. M. i O. A, kao i da je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju nepoznate marke i kalibra. Takođe, postoje osnovi sumnje da je Stefan Ž. neovlašćeno nosio poluautomatski pištolj marke „Crvena zastava“, model „99“, uklonjenog fabričkog broja sa okvirom i sedam metaka. Stefan Ž, Dušan R, Lazar M. i Darko L. su, kako se opravdano sumnja, izazivanjem tuče i drskim i bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrozili spokojstvo građana i teže remetili javni red i mir - navodi se u saopštenju Višeg tužilaštva.
Kako ukazuju postoji opravdana sumnja da je u ugostiteljskom objektu, u kojem se nalazio veći broj gostiju, nakon kraće verbalne rasprave došlo do tuče između okrivljenih Strahinje M, Lazara M. i Dušana R. sa jedne strane i okrivljenih Darka L, Nemanje N. i Stefana Ž. sa druge strane, pri čemu su okrivljeni tokom fizičkog obračuna bacali stolice i ostali inventar u lokalu i međusobno udarali jedni druge rukama, dok su gosti kafića bili vidno uznemireni.
- U jednom trenutku sukoba Strahinja M. je izvadio pištolj nepoznate marke i kalibra i ispalio više projektila u različitim pravcima prema više lica. Tom prilikom je oštećena Danka V. zadobila teške telesne povrede opasne po život od kojih je preminula 2. oktobra 2025. godine, dok su Lj. M. i O. A. zadobili teške telesne povrede - navodi se u saopštenju.
