Nesreće

LAKŠE POVREĐENO 11 OSOBA. U Južnobačkom okrugu za vikend dogodile su se 22 saobraćajne nesreće

Ljiljana Preradović

30. 03. 2026. u 13:46

NA području Južnobačkog okruga, minulog vikenda, odnosno od 27. do 29. marta, dogodile su se 22 saobraćajne nesreće u kojima je 11 osoba zadobilo lake povrede.

ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО 11 ОСОБА. У Јужнобачком округу за викенд догодиле су се 22 саобраћајне несреће

Foto: N. Živanović

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 17 saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 572 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 60 vozača i 12 vozila, a zadržano je 10 vozača, devet jer su  vozili  pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama