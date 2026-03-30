LAKŠE POVREĐENO 11 OSOBA. U Južnobačkom okrugu za vikend dogodile su se 22 saobraćajne nesreće
NA području Južnobačkog okruga, minulog vikenda, odnosno od 27. do 29. marta, dogodile su se 22 saobraćajne nesreće u kojima je 11 osoba zadobilo lake povrede.
U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 17 saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 572 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 60 vozača i 12 vozila, a zadržano je 10 vozača, devet jer su vozili pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Preporučujemo
Komentari (0)