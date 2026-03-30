KINESKI BRODOVI SLOBODNO PROLAZE KROZ ORMUZ: Prvi kontejnerski brodovi koji su isplovili od početka rata

DVA kineska kontejnerska broda prošla su danas kroz Ormuski moreuz iz Persijskog zaliva iz drugog pokušaja, pokazuju podaci o praćenju plovidbe, što predstavlja prvi takav prolazak od početka sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom krajem februara.

Prema podacima platforme za praćenje brodova "MarineTraffic", plovila su u formaciji napustila moreuz i uplovila u otvoreno more, krećući se povećanom brzinom ka Omanskom zalivu.

Analitičari navode da je reč o prvim kontejnerskim brodovima koji su napustili zaliv od početka krize, izuzev onih pod iranskom zastavom, preneo je Rojters.

Nedavno je i tanker pod upravom grčke kompanije, koji je prevozio saudijsku naftu ka Indiji, napustio zaliv, dok su pojedini brodari spremni da preuzmu rizik prolaska uprkos pretnjama poput mina, raketa i dronova.

Prema navodima izvora, pojedine kompanije koriste taktike poput isključivanja sistema za praćenje i noćne plovidbe kako bi smanjile uočljivost tokom prolaska kroz moreuz.

Brodovima upravlja kineska kompanija COSCO (COSCO), koja je ranije saopštila da je obnovila rezervacije za transport robe iz Azije ka zemljama Zaliva, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Bahrein, Katar, Kuvajt i Irak.

Ormuski moreuz je praktično zatvoren za većinu pomorskog saobraćaja od početka sukoba 28. februara, nakon čega je Iran pokrenuo napade na brodove u regionu i zapretio daljim akcijama, zbog čega su stotine plovila i oko 20.000 pomoraca ostali blokirani u zalivu.

Izvoz energenata, uključujući sirovu naftu iz Saudijske Arabije i tečni prirodni gas iz Katara, u velikoj meri je obustavljen.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje