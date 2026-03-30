KURTI ČINI SVE KAKO BI UNIŠTIO DIJALOG: Petar Petković direktor Kancelarije za KiM

Petar Petković direktor Kancelarije za KiM saopštio je da je Aljbin Kurti ponovo danas priznao da ga ne zanima dijalog i da sve što radi, zapravo čini kako bi uništio dijalog i sve postignute tekovine, dok paralelno pokušava da zamaže oči međunarodnoj zajednici prebacivanjem odgovornosti na Beograd.

- Licemerno je da Priština uoči 13. godišnjice od potpisivanja Prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa i 4728 dana kako nije formirana Zajednica srpskih opština za bilo šta optužuje Beograd. Sve što Kurti čini i govori pokazuje da samo simulira dijalog, ali da zapravo predstavlja stranu koja ne želi ni kompromis ni postizanje održivih rešenja- istakao je u saopštenju za javnost direktor Petković.

On je naveo da je Beograd odgovorna strana u procesu razgovora koji se vode u Briselu, s ciljem normalizacije odnosa i poboljšanja života ljudi na prostoru Kosova i Metohije. Međutim, kako opominje direktor Petković, Priština je na čelu sa Kurtijem ta koja godinama sabotira ovaj proces, postavljanjem nepostojećih uslova i ultimatuma i povlačenjem eskalatornih poteza, samo kako bi izbegli sopstvene obaveze i odgovornost.

-Za nas, očuvanje politike mira i stabilnosti osnovni je postulat delovanja i Beograd na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nikada nije uslovljavao dijalog, već se uvek principijelno zalagao za poštovanje svih potpisanih i dogovorenih sporazuma. Kao kredibilna strana u dijalogu, Beograd je ispunio sve svoje do sada preuzete obaveze i na redu je da Priština počne da ispunjava sporazume počevši od onih potpisanih pre 13 godina, među kojima je najvažniji formiranje Zajednice srpskih opština – zaključio je direktor Kancelarije za KiM.