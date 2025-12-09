Nesreće

DVE OSOBE IZGUBILE ŽIVOT: U novembru na području PU Kraljevo ukupno 49 saobraćajnih udesa

Goran Ćirović

09. 12. 2025. u 13:03

Na teritoriji koju pokriva Policijska uprava Kraljevo tokom prošlog meseca dogodilo se ukupno 49 saobraćajnih udesa, deset manje nego u oktobru, u kojima su dve osobe izgubile život, dok je 23 povređeno.

Prema rečima Miljana Stanojevića, pomoćnika komandira Saobraćajne policije, pojačanim i redovnim kontrolama bezbednosti saobraćaja, u novembru je otkriveno i sankcionisano ukupno 2.779 prekršaja iz ove oblasti.

- Čak 1.532 prekršaja odnose se na neprilagođenu brzinu, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključeno 199 vozača - „raportira“ Stanojević mesečnu statistiku sa kraljevačkih drumova.

Miljan Stanojević

