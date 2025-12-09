DVE OSOBE IZGUBILE ŽIVOT: U novembru na području PU Kraljevo ukupno 49 saobraćajnih udesa

DARINKA V. (23) preminula je danas u bolnici posle 12 dana lavovske borbe za život. Ona je teško povređena u udesu koji se desio u ranim jutarnjim satima kod skretanja za Obrenovac na Milošu Velikom. U tom stravičnom sudaru audija u kom je bila sa detetom i suprugom Sretenom J., beba od 14 meseci je poginula na licu mesta, a otac je ubrzo preminuo u bolnici.