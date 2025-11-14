Nesreće

PRVE SLIKE SA MESTA PADA AVIONA! Ima mrtvih kod Subotice (FOTO)

V.N.

14. 11. 2025. u 19:02

U BLIZINI Aerodroma Bikovo danas popodne srušio se manji putnički avion sa dve osobe. Na teren su odmah angažovani vatrogasci-spasioci, policija i HMP.

Foto: MUP

Na licu mesta zatečena su dva putnika – jedan je preminuo, dok su drugu osoba sa povredama izvukli iz olupine vatrogasci spasioci i predata medicinskim ekipama.

Foto: MUP

Foto: MUP

