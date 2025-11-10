Nesreće

KFOR MORAO DA INTERVENIŠE: Vozilo im prevrnuto, kolona duga pet kilometara

10. 11. 2025. u 22:07

NA putu Leposavić-Mitrovica, u blizini Sočanice, u toku je uklanjanje vozila Kfora koje se prevrnulo danas oko 14.30 časova, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici u prekidu, a kolona sa obe strane je duga oko pet kilometara.

КФОР МОРАО ДА ИНТЕРВЕНИШЕ: Возило им преврнуто, колона дуга пет километара

Foto: Dragan Milovanović

Saobraćaj je u prekidu oko sat vremena, javlja reporter Kosovo onlajna sa lica mesta. 

Šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative Mitrovica Sever, poručnik Erduan Baljići, potvrdio je za da se radi o intervenciji na uklanjanju vozila sa puta, kao i da će akcija uskoro biti završena, a saobraćaj normalizovan.

