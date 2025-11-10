KFOR MORAO DA INTERVENIŠE: Vozilo im prevrnuto, kolona duga pet kilometara

LEKARI Univerzitetskog - kliničkog centra u Nišu uspeli su da se izbore za život C.B. (61) iz Guberevca, koju je 7.novembra lopatom, kako se sumnja, pokušao da ubije njen rođak i komšija iz ovog leskovačkog sela C.J. (69). Ona je nakon napada sa teškim i po život opasnim povredama prebačena prvo u opštu bolnicu u Leskovcu odakle je hitno transportovana u Niš zbog težine povreda.