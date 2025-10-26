Nesreće

NADZORNE KAMERE ZABELEŽILE JEZIV PRIZOR: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu (VIDEO)

З.У.

26. 10. 2025. u 11:20

KOD kule West 65 na Novom Beogradu noćas u 00.51 čas dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su poginule tri osobe - otac, majka i dete ( D.K. 36, B.Ž 32 i M.Ž. 10).

НАДЗОРНЕ КАМЕРЕ ЗАБЕЛЕЖИЛЕ ЈЕЗИВ ПРИЗОР: Погледајте тренутак у којем је пијани возач убио целу породицу на Новом Београду (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Poginuli B.Ž. je saobraćajni policajac koji je to veče bio van dužnosti.

Nadzorne kamere na ovoj raskrsnici zabeležile su jeziv momenat u kojem je stradala tročlana porodica. 

Podsetimo, vozač 'audija' Nikola Đ. (2001), državljanin BiH, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 1,17 promila, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Smrtno je nastradala porodica koja je bila u „hjundaiju“ – muškarac (1982), žena (1987) i dete (2016), dok je suvozač iz „audija“ prevezen u Urgentni centar.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora