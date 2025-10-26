NADZORNE KAMERE ZABELEŽILE JEZIV PRIZOR: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu (VIDEO)
KOD kule West 65 na Novom Beogradu noćas u 00.51 čas dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su poginule tri osobe - otac, majka i dete ( D.K. 36, B.Ž 32 i M.Ž. 10).
Poginuli B.Ž. je saobraćajni policajac koji je to veče bio van dužnosti.
Nadzorne kamere na ovoj raskrsnici zabeležile su jeziv momenat u kojem je stradala tročlana porodica.
Podsetimo, vozač 'audija' Nikola Đ. (2001), državljanin BiH, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Utvrđeno je da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu od 1,17 promila, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Smrtno je nastradala porodica koja je bila u „hjundaiju“ – muškarac (1982), žena (1987) i dete (2016), dok je suvozač iz „audija“ prevezen u Urgentni centar.
