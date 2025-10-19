Nesreće

POKUŠAJ SILOVANJA NA ZVEZDARI: Oborio devojku na zemlju, policija traga za njim

В.Н.

19. 10. 2025. u 08:47

JUTROS oko tri sata na Zvezdari dogodio se napad kada je nepoznata muška osoba napala devojku starosti oko 20 godina na ulici.

ПОКУШАЈ СИЛОВАЊА НА ЗВЕЗДАРИ: Оборио девојку на земљу, полиција трага за њим

Z. grumić

Naime, muškarac je prišao devojci i oborio je na zemlju u tom trenutku neko je podigao roletnu na obližnjoj zgradi.

Napadač se tog trenutka uplašio, ukrao devojci telefon i pobegao.

Policija intenzivno radi na pronalasku napadača.

Inače napadač je na glavi imao kačket i sumnja se da je romske nacionalnosti.

(Informer)

