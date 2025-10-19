POKUŠAJ SILOVANJA NA ZVEZDARI: Oborio devojku na zemlju, policija traga za njim
JUTROS oko tri sata na Zvezdari dogodio se napad kada je nepoznata muška osoba napala devojku starosti oko 20 godina na ulici.
Naime, muškarac je prišao devojci i oborio je na zemlju u tom trenutku neko je podigao roletnu na obližnjoj zgradi.
Napadač se tog trenutka uplašio, ukrao devojci telefon i pobegao.
Policija intenzivno radi na pronalasku napadača.
Inače napadač je na glavi imao kačket i sumnja se da je romske nacionalnosti.
(Informer)
