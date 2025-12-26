VELIKA AKCIJA POLICIJE: Uhapšeno 29 osoba - sumnja se da su oštetili budžet za 390 miliona dinara

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je u današnjoj akciji tužilaštva i policije razbijena kriminalna grupa od 35 pripadnika koja formirana radi vršenja krivičnih dela poreska prevara i pranje novca i uhapšeno 29 osumnjičenih, za koje se sumnja da su oštetili republički budžet za skoro 390 miliona dinara.

Foto: Novosti

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u akciji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije i Poreske uprave Sektora poreske policije učestvovalo je ukupno 10 javnih tužilaca, 4 javnotužilačka pomoćnika, 90 policijskih službenika i 16 inspektora poreske policije.

Do sada je lišeno slobode 29 osumnjičenih, i to N.A., I.M., S.J., N.T., D.I., M.D.M., N.M., L.V., D.S., Lj.V., L.S., N.V.R., M.M., S.S., B.M., B.B., S.K., F.M., N.I., A.M., D.P., I.S.,

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je navedena kriminalna grupa delovala u periodu od 2018. do 2024. godine, na teritoriji Srbije, pretežno na područjima gradova Šapca i Beograda, navedeno je u saopštenju.

Kriminalna grupa je vršila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i pranje novca.

Osumnjičeni N.A. organizovao je grupu koja je putem lažnih faktura i međusobno povezanih računa lažno prikazivala promet dobara, iako do stvarnog prometa između privrednih subjekata nije dolazilo.

Na taj način su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 389.702.998,00 dinara, a za taj iznos je istovremeno oštećen budžet Republike Srbije, nakon čega je deo tako pribavljenih novčanih sredstava izvlačen iz privrednih društava neosnovanim uplatama na tekuće račune fizičkih lica, a zatim podizan u gotovini i stavljan na raspolaganje članovima grupe.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a u tom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije VJT u tom gradu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina