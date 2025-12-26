OPTUŽENA ZA POKUŠAJ UBISTVA BEBE: Dete iza kontejnera pronašla prolaznica

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandre S. (19) zbog postojanja opravdane sumnje da je 29. avgusta 2025. godine pokušala da liši života svoju bebu ženskog pola, koju je bacila u zemunskom naselju Pregrevica. Srećom, ubrzo je tuda naišla Maja Miladinović i spasila dete, koje je inače rođeno 20 dana ranije 9. avgusta.

Optužnica protiv majke predata je Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a okrivljenoj se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju, za koje je predviđena kazna od 10 do 20 godina zatvora i doživotna. Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandri S. produži pritvor, jer je za krivično delo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Postoji opravdana sumnja da je Aleksandra S. tog jutra oko 6:15 časova izašla iz kuće u Zemunu dok su njen vanbračni suprug i otac deteta Saša P. (20) i drugo zajedničko maloletno dete spavali. Sa sobom je ponela novorođenče, koje je umotala u pelenu i peškir i kretala se Dunavskom ulicom. Kada je došla do raskrsnice sa Ulicom Pregrevica, bebu je stavila u plastičnu kesu, koju je zavezala i ostavila iza kontejnera za smeće i trafo stanice, u šipražju koje je prekriveno suvim granama. Tako sakrivena beba je bila van dometa i pogleda ljudi.

Malo kasnije tuda je šetajući kuče naišla Maja Miladinović, koja je prišla kontejneru i zastala da nahrani mačke, za koje je znala da se tu okupljaju. Tada je začula plač, ali je prvo pomislila da je neko bacio tek rođene mačiće. Idući za zvukom ugledala je kesu i nešto kako se u njoj mrda. Kada je otvorila ugledala je bebu i šokirala se.

Obavestila je policiju i vrlo brzo je otkriveno ko su roditelji deteta i da je majka bacila.

Otac Saša P. ispričao je tada medijima da imaju još dece, da je Aleklsandra dobra majka i da mu nikako nije jasno kako je mogla da ostavi bebu. Rekao je i da se posle porođaja promenila, da se činilo da je nešto muči, ali da nije htela da mu kaže šta, a govorio joj je da mora više računa da povede o deci, kada on spava.