POVREĐEN MUŠKARAC NA TROTINETU, PREVEZEN U URGENTNI CENTAR: Saobraćajna nesreća u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

26. 12. 2025. u 08:43

MUŠKARAC nepoznatog identiteta i ggodišta, povređen je jutros u saobraćajnoij nesreći na Futoškom putu u Novom Sadu. Nesreća se dogodila oko 7.30 sati, a još nedientifikovani muškarac je oboren dok je vozioelektrični trotinet.

foto : Lj.P.

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu, nakon inicijalnog zbrinjavanja, po prvom prioritetu, sa politraumatskim povredama u besvesnom stanju, povređeni je prevezen na odeljenje reanimacije Urgentnog centra UKCV.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Trenutno nije poznat identitet zbog težine povrede, kao ni godište.

