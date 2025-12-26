Zločin

TELO PRONAĐENO NA SEOSKOM TERENU U SAVINOM SELU: Policija uhapsila dvojicu osumnjičenih

Ljiljana Preradović

26. 12. 2025. u 12:35

NA seoskom terenu u Savinom Selu kod Vrbasa, juče je pronađeno beživotno telo muškarca starog 46 godina. Telo zasada nepoznatog muškarca, pronađeno je oko 17 časova.

Foto Novosti

Policija je, obavila uviđaj, i prema nezvaničnim saznanjima, ubrzo su uhapšena dvojica osumnjičenih da su nesrećnom čoveku naneli smrtonosne povrede.

