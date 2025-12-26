SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SMEDEREVA: Strahuje se da ima mrtvih

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su 32 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u vezi sa krivičnim delima neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, poreska prevara i pranje novca čime je budžet Srbije oštećen za više od 389 miliona dinara.