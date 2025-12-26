SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SMEDEREVA: Strahuje se da ima mrtvih
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu od Kovina ka Smederevu, a strahuje se da ima smrtno stradalih.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a učestvovala su dva putnička vozila.
Policija je na licu mesta i vrši uviđaj dok se stvaraju kolone.
(Telegraf)
