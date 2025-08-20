KAMION PREGAZIO NIŠLIJKU: Žena stradala prelazeći ulicu
ŽENA starije životne dobi smrtno je stradala danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 11 sati u Bulevaru "12. februar" u Nišu.
Do tragedije je došlo kada je na ženu koja je prelazila ulicu naleteo kamion. Za sada nema zvaničnih informacija da li je stradala Nišlijka ulicu prelazila na obeleženom pešačkom prelazu ili van njega.
Ekipa Hitne pomoći je mogla samo da konstatuje smrt nesrećne žene. Policija obavlja uviđaj, obavešteno je nadležno tužilaštvo, uzroci nesreće se utvrđuju.
Za sada nema informacija o identitetu nastradale.
Najprometnija ulica u Nišu
Bulevar "12. februar" je jedna od najprometnijih saobraćajnica u Nišu jer je ova deonica glavni ulaz u grad iz pravca Beograda.
S obzirom na to da se radi o ulici bulevarskog tipa, sa dve saobraćajne trake, zbog brze vožnje ova deonica se smatra jednom od "crnih tačaka" u pogledu bezbednosti saobraćaja.
(Informer)
