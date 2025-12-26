ZAHUKTAVA SE TRKA ZA PROMOCIJU: "Svrake" su jake na gostovanjima
I Česterfild i Nots Kaunti se nadaju da će se 2026. godine snažno boriti za plasman u Ligu jedan nakon što su se dobro pozicionirali i izgleda da su spremni za zanimljiv Boksing dej obračun.
Drugoplasirani Svindon je jedini tim koji je pobedio "spajrajte" u poslednjih deset ligaških utakmica, ali su oni remizirali u pet od poslednjih devet utakmica i mogli bismo videti još jedan remi kada dočekaju "svrake".
Nots bi trebalo da bude ohrabren činjenicom da njihovi domaćini nisu sačuvali mrežu u poslednjih devet domaćih utakmica pa bi ovaj kraći izlet preko granice okruga mogao da bude uspešan za njih.
NAŠ TIP: X (3,30)
