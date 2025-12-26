Tip fudbal

ZAHUKTAVA SE TRKA ZA PROMOCIJU: "Svrake" su jake na gostovanjima

Olja Mrkić

26. 12. 2025. u 12:45

I Česterfild i Nots Kaunti se nadaju da će se 2026. godine snažno boriti za plasman u Ligu jedan nakon što su se dobro pozicionirali i izgleda da su spremni za zanimljiv Boksing dej obračun.

FOTO: Profimedia

Drugoplasirani Svindon je jedini tim koji je pobedio "spajrajte" u poslednjih deset ligaških utakmica, ali su oni remizirali u pet od poslednjih devet utakmica i mogli bismo videti još jedan remi kada dočekaju "svrake".

Nots bi trebalo da bude ohrabren činjenicom da njihovi domaćini nisu sačuvali mrežu u poslednjih devet domaćih utakmica pa bi ovaj kraći izlet preko granice okruga mogao da bude uspešan za njih.

NAŠ TIP: X (3,30)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

