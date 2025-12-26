IGRA ZRELU KOŠARKU: Armani je glavni razlog za iznenađujuće dobre igre Sansa

ZAHVALjUJUĆI impresivnim igrama Devina Bukera Finiks sansi izgledaju solidno ove godine, a novo dominantno izdanje nekadašnjeg studenta Kenatija očekujemo večeras protiv Pelikansa u "Smuti king centru" (3.00).

Foto: Profimedia

Nije uspeo eksperiment Finiksa sa "velikom trojkom" koju su činili Buker, Durent i Bil. Prve godine su dogurali do druge runde plej-ofa, druge su eliminsani na njegovom startu, dok prošle nisu ni učestvovali u doigravanju.

Uprava je odlučila da je vreme za promenu, ekipu su napustili Durent i Bil i budćnost franšize iz Arizone zavisi od Devina Bukera oko koga će se graditi igra čete Džordana Ota.

Za sada to izgleda veoma solidno, nije se mnogo očekivalo od njih, ali imaju skor 16-13 i sedmi su na tabeli Zapadne konferencije koja je ove godine veoma jaka.

Glavni razlog za to je pomenuti Buker koji je stavio franšizu na svoja leđa i pruža odlične partije.

Igra znatno zrelije nego prethodnih godina, zna kada treba da povuče, kada da razigra svoje saigrače i pokazuje da je izrastao u pravog lidera.

U proseku ubacuje 25.4 poena, deli 6.6 asistencija, a uz to hvata i 4.1 skok po meču.

Njegova manja granica večeras je 24,5 poena za koju smatramo da je više nego prihvatljiva, ovo bi trebao biti ujednačen meč i verujemo da će se Finiks osvojiti na svog vođu da ga povede do pobede.

NAŠ TIP: Devin Buker +24,5 poena (kvota 1,55)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć