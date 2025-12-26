Fudbal

BOMBA U HUMSKOJ! Partizan dovodi napadača iz Rusije i to kakvog

Новости онлине

26. 12. 2025. u 06:18

U Humskoj se ne šale. Posle jesenje titule šampiona Srbije crno-belima su porasli apetiti.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Partizan je pokazao je interesovanje za mladog napadača moskovskog CSKA Artjoma Šumanskog (21), prenosi ruski novinar Vanja Karpov.

Kako navodi poznati izveštač iz Moskve, sve su veće šanse da beloruski reprezentativac tokom zime napusti redove „armejaca“. Partizan se nalazi među četiri kluba koja prate njegovu situaciju, uz Akron, Nižnji Novgorod i Baltiku. Međutim, crno-beli bi eventualni transfer realizovali tek tokom letnjeg prelaznog roka, budući da pozajmica u ovom trenutku nije realna opcija.

- Interesovanje su pokazali Akron, koji igraču nije prioritet, Nižnji Novgorod kao jedan od glavnih kandidata, Baltika kao rezervna varijanta i Partizan. Klub iz Srbije ga želi, ali trenutno ne može da realizuje pozajmicu, pa je verovatnije da će do transfera doći na leto“, navodi pomenuti izvor.

Reč je o napadaču rođenom 2004. godine u Vitebsku. Karijeru je započeo u BATE Borisovu, gde je debitovao za seniorski tim u sezoni 2021/22. Pre dolaska u Rusiju nastupao je i za Aris iz Limasola, dok je u CSKA stigao početkom 2024. godine u transferu vrednom oko 1,5 miliona evra.​ U dresu moskovskog kluba upisao je 23 nastupa i postigao dva gola. Tokom aktuelne sezone uglavnom je ulazio sa klupe, a trener Fabio Ćelestini koristio ga je kako na poziciji centralnog napadača, tako i na krilu.

