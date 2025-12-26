BOMBA U HUMSKOJ! Partizan dovodi napadača iz Rusije i to kakvog
U Humskoj se ne šale. Posle jesenje titule šampiona Srbije crno-belima su porasli apetiti.
Partizan je pokazao je interesovanje za mladog napadača moskovskog CSKA Artjoma Šumanskog (21), prenosi ruski novinar Vanja Karpov.
Kako navodi poznati izveštač iz Moskve, sve su veće šanse da beloruski reprezentativac tokom zime napusti redove „armejaca“. Partizan se nalazi među četiri kluba koja prate njegovu situaciju, uz Akron, Nižnji Novgorod i Baltiku. Međutim, crno-beli bi eventualni transfer realizovali tek tokom letnjeg prelaznog roka, budući da pozajmica u ovom trenutku nije realna opcija.
- Interesovanje su pokazali Akron, koji igraču nije prioritet, Nižnji Novgorod kao jedan od glavnih kandidata, Baltika kao rezervna varijanta i Partizan. Klub iz Srbije ga želi, ali trenutno ne može da realizuje pozajmicu, pa je verovatnije da će do transfera doći na leto“, navodi pomenuti izvor.
Reč je o napadaču rođenom 2004. godine u Vitebsku. Karijeru je započeo u BATE Borisovu, gde je debitovao za seniorski tim u sezoni 2021/22. Pre dolaska u Rusiju nastupao je i za Aris iz Limasola, dok je u CSKA stigao početkom 2024. godine u transferu vrednom oko 1,5 miliona evra. U dresu moskovskog kluba upisao je 23 nastupa i postigao dva gola. Tokom aktuelne sezone uglavnom je ulazio sa klupe, a trener Fabio Ćelestini koristio ga je kako na poziciji centralnog napadača, tako i na krilu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
"PRVI SMO JER SMO KVALITETOM I IGRAMA TO ZASLUŽILI!" Trener Partizana o "jesenjoj tituli"
25. 12. 2025. u 19:09
KARABELjOV IDE IZ PARTIZANA? Nemački velikan zainteresovan za fudbalera crno-belih
25. 12. 2025. u 16:20
"ZVEZDA ĆE OSVOJITI TITULU"! Hrabre prognoze sa Marakane na kraju 2025. godine
25. 12. 2025. u 11:32
EUFORIJA U FK PARTIZAN: Stigle vesti koje bi mogle da oduševe "grobare"!
24. 12. 2025. u 15:27
DOMINACIJA SE NASTAVLjA: Odgovor za Nikolu Jokića ne postoji!
NEVEROVATNU sezonu igra najbolji košarkaš današnjice, a novo sjajno izdanje očekujemo na večerašnjem meču Nagetsa i Timbervulvsa koji zatvaraju božićni program u "Bol areni" (4.30).
25. 12. 2025. u 14:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)