KIŠA I SNEG PRESTAJU OVOG DATUMA: Vremenska prognoza za petak, 26. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Umereno do potpuno oblačno.
Vetar slab zapadni i severozapadni, na istoku zemlje u drugom delu dana umeren i jak.
Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša dnevna od 1 stepene do 5 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Oblačno uz slab zapadni i severozapadni vetar.
Jutarnja temperatura oko -1 stepen, najviša dnevna oko 2 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U narednih sedam dana, u jutarnjim satima očekuje se slab i umeren mraz, a dnevna temperatura u intervalu od 1 stepen do 6 stepeni.
U subotu postepeno razvedravanje. Od nedelje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega i uz umeren i jak severozapadni vetar.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SRBIJA POD MRAZOM! Hitno se oglasio RHMZ, u ovim gradovima je temperatura ispod nule
25. 12. 2025. u 18:17
DOŠLA JE ZIMA BIĆE DUGA I HLADNA: Vremenska prognoza za četvrtak, 25. decembar
25. 12. 2025. u 00:00
BATUT UPOZORAVA: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije
24. 12. 2025. u 18:40
PROGNOZA ZA 2026. GODINU: Moguće su velike promene vremena, potreban je oprez
23. 12. 2025. u 07:02
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)