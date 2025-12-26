Društvo

KIŠA I SNEG PRESTAJU OVOG DATUMA: Vremenska prognoza za petak, 26. decembar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 12. 2025. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

КИША И СНЕГ ПРЕСТАЈУ ОВОГ ДАТУМА: Временска прогноза за петак, 26. децембар

Foto: Novosti

VREME U SRBIJI

Umereno do potpuno oblačno.

Vetar slab zapadni i severozapadni, na istoku zemlje u drugom delu dana umeren i jak.

Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša dnevna od 1 stepene do 5 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Oblačno uz slab zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura oko -1 stepen, najviša dnevna oko 2 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U narednih sedam dana, u jutarnjim satima očekuje se slab i umeren mraz, a dnevna temperatura u intervalu od 1 stepen do 6 stepeni.

U subotu postepeno razvedravanje. Od nedelje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega i uz umeren i jak severozapadni vetar.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO MI JE MNOGO SMETALO: Bekvalčeva otkrila istinu o odnosu sa Vladom Georgievim

"TO MI JE MNOGO SMETALO": Bekvalčeva otkrila istinu o odnosu sa Vladom Georgievim