POVREDA ZA POVREDOM: Entoni Dejvis ponovo van terena

Košarkaš Dalas Maveriksa Entoni Dejvis ponovo se povredio i čeka ga pauza.

FOTO: Tanjug/AP

Visoki Amerikanac je doživeo povredu prepone i od druge četvrtine nije ulazio u igru.

Zajedno sa terapeutima je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao. Za 11 minuta u igri postigao je 3 poena.

"Nismo imali sreće. Mnogo nam bolje ide kada je on u formi i sada ćemo morati da se prilagodimo", rekao je Kuper Fleg posle utakmice, a Džejson Kid nije imao neke nove informacije.

Dejvis je već propustio 16 utakmica ove sezone i Maveriksi su na skoru 4-12 kada njega nema, dok su na učinku 8 pobeda i 7 poraza kada igra.

