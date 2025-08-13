NESREĆA U ŽABLJU: Automobilom se zakucao u drvo
U ŽABLjU se danas popodne dogodila saobraćajna nesreće, a jedno vozilo zakucalo se u drvo.
Saobraćajna nesreća dogodila se u popodnevnim satima.
Prema nezvaničnim informacijama do sudara je došlo usled preticanja u krivini.
Vozač "BMW" izgubio je kontrolu nad vozilom dok je navodno preticao u krivini. On je sleteo sa puta i završio kod dvorišta jedne kuće u Žablju.
Stanje učesnika nije poznato.
Uviđajem će biti otkriveno više informacija.
(Blic)
