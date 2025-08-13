Nesreće

NESREĆA U ŽABLJU: Automobilom se zakucao u drvo

V.N.

13. 08. 2025. u 19:52

U ŽABLjU se danas popodne dogodila saobraćajna nesreće, a jedno vozilo zakucalo se u drvo.

НЕСРЕЋА У ЖАБЉУ: Аутомобилом се закуцао у дрво

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Saobraćajna nesreća dogodila se u popodnevnim satima.

Prema nezvaničnim informacijama do sudara je došlo usled preticanja u krivini.

Vozač "BMW" izgubio je kontrolu nad vozilom dok je navodno preticao u krivini. On je sleteo sa puta i završio kod dvorišta jedne kuće u Žablju.

Stanje učesnika nije poznato.

Uviđajem će biti otkriveno više informacija.

(Blic)

