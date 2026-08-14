MOMAK (23) UŠAO U DUNAV I NESTAO: NJegovo telo isplivalo nakon dva dana - stravična tragedija u Barajevu
TELO Dragana B. (23) iz Barajeva, koji se utopio u utorak, 11. avgusta, pronađeno je na desnoj obali Dunava u mestu Belegiš.
Tragičan slučaj prijavljen je Dežurnoj službi Policijske stanice Stara Pazova juče, nakon što je telo uočeno na desnoj obali reke, u blizini lokacije poznate kao "Trbin kanal".
Prema našim informacijama, nesrećni mladić je u utorak ušao u Dunav, ali ga je ubrzo jak rečni tok povukao pod vodu. Unesrećenom Draganu, nažalost, nije bilo spasa, a reka ga je izbacila dva dana kasnije.
Policijski službenici i nadležne ekipe izašle su na lice mesta i izvršile uviđaj. O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo.
(Telegraf.rs)
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