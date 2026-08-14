Nesreće

MOMAK (23) UŠAO U DUNAV I NESTAO: NJegovo telo isplivalo nakon dva dana - stravična tragedija u Barajevu

Ana Đokić

14. 08. 2026. u 12:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TELO Dragana B. (23) iz Barajeva, koji se utopio u utorak, 11. avgusta, pronađeno je na desnoj obali Dunava u mestu Belegiš.

МОМАК (23) УШАО У ДУНАВ И НЕСТАО: Његово тело испливало након два дана - стравична трагедија у Барајеву

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Tragičan slučaj prijavljen je Dežurnoj službi Policijske stanice Stara Pazova juče, nakon što je telo uočeno na desnoj obali reke, u blizini lokacije poznate kao "Trbin kanal".

Prema našim informacijama, nesrećni mladić je u utorak ušao u Dunav, ali ga je ubrzo jak rečni tok povukao pod vodu. Unesrećenom Draganu, nažalost, nije bilo spasa, a reka ga je izbacila dva dana kasnije.

Policijski službenici i nadležne ekipe izašle su na lice mesta i izvršile uviđaj. O celom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu

DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu