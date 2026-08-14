BAČENA BOMBA U DVORUŠTE KUĆE U BEOGRADU: Čitav kraj blokiran, sve vrvi od policije
PRAVI dramatični prizori odvijaju se na Bežanijskoj kosi gde je, prema prvim nezvaničnim informacijama, za sada nepoznata osoba ubacila eksplozivnu napravu u dvorište jedne porodične kuće.
Ubrzo nakon dojave, policija je blokirala čitav kraj. Na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika MUP-a koji su postavili zaštitne trake na velikoj udaljenosti, pa je kući i neposrednoj okolini u ovom trenutku nemoguće prići. Kretanje u ulici je obustavljeno kako za pešake, tako i za vozila.
Specijalci na terenu
Na teren je upućena Kontradiverziona ekipa (KD MUP-a) čiji stručnjaci preduzimaju sve potrebne mere kako bi bezbedno pregledali, osigurali i neutralisali sumnjivi predmet.
Motiv ovog napada i identitet osobe koja je ubacila bombu za sada nisu poznati. Detaljnije informacije biće poznate po završetku uviđaja.
(Telegraf)
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