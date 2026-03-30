Hapšenja i istraga

U KESI 100 GRAMA KOKAINA: Uhapšen Novosađanin A.R. (31) osumnjičen za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

30. 03. 2026. u 13:29

NOVOSAĐANINA A.R. (31), policija je uhapsila zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavlja iu promet drogu.

Foto: Depositphotos

Policija je u Novom Sadu, na ulici, kod osumnjičenog pronašla kesu sa oko 100 grama kokaina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
