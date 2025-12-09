UKRALI „GOLF“, PA OPLJAČKALI KOCKARNICU: U Paraćinu hapšenje zbog prevare i rzabojništva
PARAĆINSKA policija rasvetlila je slučaj i uhapsila dvojicu muškaraca, D. M. (37) iz tog grada i G. M. (22) iz Jagodine zbog sumnje da su prethodnog dana izvršili krivična dela prevare i razbojništva.
Kako se sumnja, njih dvojica su juče prevarili vlasnika „golfa“ (38) iz Paraćina tako što su mu rekli da će kupiti njegov automobil, nakon čega su seli u „golf“ i odvezli se, a potom su, maskirani, ušli u jednu kockarnicu, gde je D. M., preteći radnici mačetom, iz kase uzeo oko 400.000 dinara.
Policija je osumnjičene ubrzo pronašla i uhapsila u Jagodini, a nađen je i „golf“ koji će biti vraćen vlasniku.
Obojici je određeno zadržavanje do 48 časova, posle čega ih očekuje privođenje paraćinskom Osnovnom javnom tužilaštvu.
Preporučujemo
EVO ŠTA JE PRETHODILO PUCNjAVI NA VRAČARU: Poznato stanje ranjenog vlasnika kafića (FOTO)
10. 12. 2025. u 14:53
UGAŠENA PORODICA: Umrla i majka bebe koja je poginula sa ocem u sudaru na Milošu Velikom
10. 12. 2025. u 14:29
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)