Hapšenja i istraga

UKRALI „GOLF“, PA OPLJAČKALI KOCKARNICU: U Paraćinu hapšenje zbog prevare i rzabojništva

Зорана Рашић
Zorana Rašić

09. 12. 2025. u 13:38

PARAĆINSKA policija rasvetlila je slučaj i uhapsila dvojicu muškaraca, D. M. (37) iz tog grada i G. M. (22) iz Jagodine zbog sumnje da su prethodnog dana izvršili krivična dela prevare i razbojništva.

Foto: Z. U.

Kako se sumnja, njih dvojica su juče prevarili vlasnika „golfa“ (38) iz  Paraćina tako što su mu rekli da će kupiti njegov automobil, nakon čega su seli u „golf“ i odvezli se, a potom su, maskirani, ušli u jednu kockarnicu, gde je D. M., preteći radnici mačetom, iz kase uzeo oko 400.000 dinara.

Policija je osumnjičene ubrzo pronašla i uhapsila u Jagodini, a nađen je i „golf“ koji će biti vraćen vlasniku.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 časova, posle čega ih očekuje privođenje paraćinskom Osnovnom javnom tužilaštvu.

