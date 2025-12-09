FALSIFIKOVANIM DOKUMENTIMA KUPOVALI VOZILA U NEMAČKOJ: Oglasilo se Tužilaštvo o hapšenju četvoročlane kriminalne grupe
PO nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenjem za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala i policijskim službenicima Savezne Republike Nemačke, na području Srbije uhapšene su četiri osobe, kojima se na teret stavlja da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe u periodu od juna 2024. godine, pa do danas počinili krivična dela prevare i prikrivanje.
- Postoje osnovi sumnje, da je ova organizovana kriminalna grupa upotrebom falsifikovanih dokumenata i na druge nezakonite načine pribavila 13 vozila na teritoriji Savezne Republike Nemačke i jedno vozilo na teritoriji Švajcarske Konfederacije, vrednosti oko 670.000 evra, a zatim ih dopremila u Republiku Srbiju gde ih je prodavala ili pokušala da proda zainteresovanim licima na teritoriji
Lisice na ruke stavljene su D. M., M. K., I. M. i S. B. i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u Tužilaštvo.
