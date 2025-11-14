CELO SELO U ŠOKU: Meštani o ubistvu oca i sina kod Babušnice

MEŠTANI sela Zavidince u kome se danas desilo visestruko ubistvo u kome su ubijeni otac M.L.(69) i sin M.L. (41) u čudu su zbog obog nemilog događaja.

Foto Facebook/Zavidince

- Ne znamo šta se desilo tačno. Svi smo u šoku. Ovakav tragičan događaj naše selo ne pamti. Ovo je malo selo i baš smo iznenađeni da je moguće da se ovako nešto dogodilo. Porodica za koju smo culi da je ubijena je pristojna porodica. Stvarno smo u čudu - kažu za "Novosti" meštani sela Zavidince. - Osumnjičeni za ubistvo im je bio komšija. Kuća odma ispod njihove, gore malo uz brdo. Ne znamo dal su bili u sukobu, al bili su komsije, stvarno velika nesreća. Poslednji put da se sećamo da se desilo ubistvo ovde kod nas u kraj bilo je u susednom selu Veliko Bonjince i to u novogodisnju noc, al ima od toga podosta.

Podsetimo, pored ubijenih ranjena je i supruga ubijenog oca S.L. Ona je prema našim saznanjima zadobila udarac u glavu tupim predmetom. Takođe, iz vatrenog oružja ranjen je i stariji sin M.L. (44). Osumnjičeni za ubistvo je S.M.

