DEVOJKA SA TEŠKIM POVREDAMA PRIMLJENA U URGENTNI: Sumnja se da ju je izbo i pretukao partner
U URGENTNI centar sinoć oko 00.30 sati dovezena je devojka (26) sa ubodnom ranom u predelu stomaka i povredama nastalim od udaraca.
Kako se saznaje, ona je rekla da joj je povrede zadao emotivni partner (30) nakon svađe.
Policija traga za osumnjičenim.
(Blic)
BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina
Preporučujemo
POVREĐENA DEVOJKA: Saobraćajna nesreća na pešačkom prelazu u Kraljevu
18. 09. 2025. u 15:47
POVREĐENA CELA PORODICA SA DVOJE DECE: Teška saobraćajna nesreća kod Belog Potoka
11. 11. 2025. u 07:10
STRAVIČAN SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA: Jedna osoba poginula, tri povređene
10. 11. 2025. u 21:42
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)