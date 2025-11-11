Hapšenja i istraga

DEVOJKA SA TEŠKIM POVREDAMA PRIMLJENA U URGENTNI: Sumnja se da ju je izbo i pretukao partner

В. Н.

11. 11. 2025. u 10:08

U URGENTNI centar sinoć oko 00.30 sati dovezena je devojka (26) sa ubodnom ranom u predelu stomaka i povredama nastalim od udaraca.

Foto: Shutterstock

Kako se saznaje, ona je rekla da joj je povrede zadao emotivni partner (30) nakon svađe.

Policija traga za osumnjičenim. 

(Blic)

