UHAPŠEN KINEZ ZBOG NELEGALNE GRADNJE: Tužilaštvo izdalo nalog za privođenje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 17:12

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici su danas odredili zadržavanje kineskom državljaninu L.S. (44) zbog sumnje da je kao investitor gradio objekat bez građevinske dozvole.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je on u svojstvu investitora gradio objekat bez građevinske dozvole, pa je tako angažovao građevinske radnike koji su izvodili građevinske radove na delu objekta koji je dograđen bez odobrenja nadležnih organa.

Uhapšeni će u zakonskom roku biti doveden u tužilaštvo kada će ga javni tužilac, u prisustvu branioca, saslušati na sve navode krivične prijave, nakon čega će sprovesti sve dokazne radnje u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.

