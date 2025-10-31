PROVALIO U APOTEKU I PRODAVNICU: Novosadska policija rasvetlila dva krivična dela, osumnjičen maloletnik (17)

POLICIJA u Novom Sadu rasvetlila je dva krivična dela pokušaj teške krađe i uhapsila osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka iz ovog grada.

Z. grumić

On se tereti da je, u proteklih mesec dana, provalio u apoteku na Limanu i u prodavnicu u centru grada, iz kojih ništa nije otuđio.

On je priveden višem javnom tužiocu, a posle saslušanja, nadležni sudija Višeg suda u Novom Sadu odredio mu je pritvor do 30 dana.