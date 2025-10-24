INSPEKTOR IZ POŽAREVCA UHAPŠEN ZBOG SUMNJE DA SARAĐUJE S VRAČARCIMA: Pronađena municija i falsifikovana dokumenta

SPECIJALCI SAJ-a uhapsili inspektor iz Požarevca N.Ž. zbog sumnje da sarađuje s "vračarcima" i da je sa M.S. sa kojim je uhapšen spremao likvidaciju!

Foto: Shutterstock

Kako se nezvanično saznaje, inspektor je uhapšen 19. oktobra i tom prilikom kod njega je pronađena municija, a kod M.S. falsifikovana lična karta. Uhapšeni se sumnjiče da su blisko sarađivali sa "vračarskim klanom".

Inspektor koji je radio privredni kriminal je, kako prenosi Republika, zloupotrebom položaja pružao informacije "Vračarcima" i davao im logistiku.

Podsetimo, kako se već pisalo, dve osobe su uhapšene u selu kod Požarevca kada su zatečeni kako kopaju raku.

Ministar unutrašnjih poslova se ovim povodom oglasio i saopštio da je sprečeno teško ubistvo.

- U koordinisanoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i SAJ, sprečili su izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i uhapsili dve osobe - stoji u saopštenju MUP, gde se dodaje:

- Intenzivnim operativnim radom policija je došla do indicija da članovi kriminalnih grupa na teritoriji Beograda i Požarevca pripremaju izvršenje krivičnog dela teško ubistvo. U ovoj opsežnoj akciji, koja je sprovedena 19. oktobra na teritoriji Požarevca, u šumskom rejonu između sela Rečica i sela Rama, policija je zatekla članove navedenih kriminalnih grupa kako vrše pripreme za izvršenje navedenog krivičnog dela, iskopavanjem rake u koju su, kako se sumnja, planirali da smeste telo žrtve.'

Na licu mesta zatečeno je 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča, koji bi se koristili za uništavanje tragova kao i tela žrtve.

(Informer)

BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina